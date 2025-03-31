Юрий Кузин назначен руководителем петербургской Госжилинспекции

Временно исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции СанктПетербурга назначен Юрий Кузин. Информация о смене руководителя структуры Смольного отражена на сайте городского правительства.

Прежде Госжилинспекцией руководила Ольга Акацевич. Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил ее председателем администрации Красносельского района 27 марта.

Господин Кузин курировал и координировал работу аналитического отдела, отдела по взаимодействию с населением и СМИ, отдела контроля начисления платы за ЖКХ.

В тот же день градоначальник назначил экс-главу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдана Заставного врио Приморского района. Его кресло в качество врио главы комитета занял Роман Волковский.

Татьяна Титаева