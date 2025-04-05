Петербургский суд арестовал трех фигурантов дела о хищении средств бойца СВО

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Сергею Алтухову, Василию Бакаеву и Валерию Пореченскому, обвиняемым в хищении денежных средств, предназначенных лицу, заключившему контракт с Минобороны. Они пробудят в СИЗО до 1 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, у заместителя главврача по поликлинической работе ГБУЗ ЛО «Кировская КМБ» Пореченского возник умысел на хищение выделяемых Смольным денежных средств военнослужащим, заключившим контракт на военную службу. Фигурант понимал, что провернуть это в одиночку ему не получится, поэтому привлек Бакаева, Алтухова и других лиц.

Валерий Пореченский, согласно плану, должен был приискать исполнителей преступления, организовать трудоустройство потенциального военнослужащего к себе в больницу, внести подложную информацию в документы. Далее их направляли в отдел соцзащиты населения Красносельского района Петербурга для начисления выплаты.

Так, одна из желающих заключить контракт заполнила два заявления на выплату в размере 1,4 млн рублей. Сведения в первом листе скорректировали и добавили еще одну гражданку, состоящую в свойстве с Пореченским. Последняя получила 700 тыс. рублей и передала фигуранту.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что замглавврача Кировской больницы подозревают в мошенничестве с деньгами бойца СВО.

Татьяна Титаева