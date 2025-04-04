Юлия Косарева возглавила комитет по труду и занятости Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назначил Юлию Косареву на должность председателя комитета по труду и занятости, сообщает пресс-служба руководителя 47-го региона. Ранее госпожа Косарева занимала пост зампреда комитета экономического развития, где курировала промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая глава комитета по труду и занятости Ленобласти Юлия Косарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, Пресс-служба администрации Ленобласти Новая глава комитета по труду и занятости Ленобласти Юлия Косарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, Пресс-служба администрации Ленобласти

К исполнению обязанностей она приступит в понедельник, 7 апреля. По словам господина Дрозденко, Косарева родилась в Киришах, закончила Санкт-Петербургский государственный экономический университет. До работы в администрации Ленобласти трудилась в администрации родного города, занимала посты замглавы по экономике, а затем — по финансам.

Это не первое назначение в администрации Ленобласти за последнее время. Как писал ранее «Ъ-СПб», в феврале председателем комитета по печати 47-го региона официально стал Тимур Зайнуллин. Он отвечает за поддержку местных СМИ, социальную рекламу, книгоиздание, а также за качество работы в системах «Инцидент» и ПОС.

Андрей Маркелов