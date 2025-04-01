Троицкий мост полностью закрыли для личного автотранспорта из-за ремонта до 10 июня

Начиная со вторника, 1 апреля, Троицкий мост в центре Петербурга полностью закрыт для движения личного автотранспорта. Ограничения из-за масштабного ремонта продлятся до 10 июня, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

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При этом в ГАТИ отметили, что для общественного транспорта переправа продолжит свою работу — движение автобусных маршрутов там сформируют по реверсивной схеме. Также открытым мост останется для пешеходов.

В маршрутах объезда — Дворцовый и Литейный мосты. Для того, чтобы автомобилисты проезжали закрытый участок быстрее, работа светофоров будет скорректирована для приоритетного движения, добавили в инспекции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что решение о полном закрытии Троицкого моста для автомобилей на два месяца было принято из-за совмещения ремонта дорожного покрытия и трамвайных путей. Как пояснили в комитете по транспорту Петербурга, это должно позволить завершить работы на переправе на четыре месяца раньше и сократить сроки до 2,5 месяцев.

Андрей Цедрик