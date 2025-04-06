СК расследует тройное убийство в деревне Липная Горка в Тихвинском районе

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) в отношении 57-летнего мужчины, подозреваемого в тройном убийстве в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленобласти.

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Про версии следствия, в ночь на 6 апреля подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений открыл огонь из ружья по четырем местным жителям. Трое мужчин скончались на месте, четвертый был госпитализирован. После совершенного преступления злоумышленник укрылся в своем доме, где был задержан сотрудниками СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии.

В настоящий момент подозреваемого допрашивают. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. По уголовному делу проводятся следственные действия. Оно находится на контроле областной прокуратуры.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские задержали в городе Старая Русса мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве петербурженки в июле 2011 года.

Андрей Цедрик