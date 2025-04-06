«Тотальный диктант» о путешествиях написали в Петербурге более 10 тыс. человек

В субботу, 5 апреля, в 900 населенных пунктах России, включая Санкт-Петербург, прошла традиционная, 22-я по счету весенняя просветительская акция «Тотальный диктант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В городе на Неве для проведения «Тотального диктанта» было подготовлено 170 площадок, включая Главный штаб Государственного Эрмитажа, Михайловский замок, Музей истории религии, офис «ВКонтакте» в Доме Зингера. Писали диктант также во многих библиотеках, школах, вузах и на промышленных предприятиях.

Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. Изначально это была студенческая акция, которую проводило творческое объединение «Глум-Клуб», а чтецами — «диктаторами», как их тогда называли — выступали преподаватели НГУ. Однако со временем, чтобы сделать мероприятие модным, к чтению стали приглашать известных актеров, писателей, преподавателей и звезд шоу-бизнеса.

В этом году «Тотальный диктант» был о путешествиях. Текст подготовила писательница Марина Москвина — финалист премии «Ясная Поляна», автор книг «Роман с Луной», «Гений безответной любви», «Моя собака любит джаз» и повестей-странствий в Арктику, Японию, Индию и Непал.

В Петербурге в ежегодной акции в этот раз приняли участие более 10 тыс. человек. Узнать результаты можно будет на официальном сайте мероприятия в личном кабинете после 1 мая.

Андрей Цедрик