Обнаружено тело четвертого погибшего после стрельбы в деревне Липная Горка

Сотрудники Следственного комитета обнаружили после массового расстрела в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленобласти тело четвертого погибшего — мужчины 1964 года рождения. Рядом с ним было также найдено тело собаки — они лежали в 200-300 метрах от дома, где проживал подозреваемый, сообщили 6 апреля в региональном управлении СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ленинградской области Фото: СУ СК России по Ленинградской области

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, сотрудники полиции и эксперты. В отношении 57-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Предполагаемого злоумышленника допрашивают, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что массовое убийство в деревне Липная Горка было совершено в ночь на 6 апреля. Подозреваемый открыл стрельбу из ружья по четырем мужчинам, трое из которых погибли на месте.

Андрей Цедрик