Обуховский завод передал городу гидроцилиндры для Большого Смоленского моста
Обуховский завод передал первые два гидроцилиндра для строящегося Большого Смоленского моста, сообщает ТАСС. По словам гендиректора предприятия Михаила Подвязникова, ко Дню Победы заказчику поставят еще шесть гидроцилиндров.
Ранее в конструкции переправы предполагалось использовать итальянское оборудование, однако Смольный принял решение довериться Обуховскому заводу после успешного опыта изготовления восьми цилиндров при реконструкции Биржевого моста в 2023 году.
Председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов подчеркнул, что заводу удалось изготовить очень сложную конструкцию всего за восемь месяцев.
Он добавил, что это не первая коллаборация города и завода. Предприятие сделало центрифугу для «Водоканала» и два проходческих щита для «Метростроя Северной столицы».
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строители забетонировали ростверк пятой опоры Большого Смоленского моста. На ней и на опоре №6 смонтируют разводное пролетное строение, металлоконструкции которого сейчас укрупняются на Перевозной набережной.