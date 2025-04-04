Александр Дрозденко подал документы для участия в выборах губернатора Ленобласти

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подал документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатом на должность главы региона на новый срок. Церемония подачи документов состоялась в пятницу, 4 апреля, в Гатчине, которая официально является областным центром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Выдвигаться на выборы господин Дрозденко будет от партии «Единая Россия». С 2012 года он занимает должность секретаря регионального отделения ЕР. На прошлые выборы губернатор также шел от этой партии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце марта кандидатуру Александра Дрозденко на предстоящих выборах главы Ленобласти согласовал президент РФ Владимир Путин.

Подробнее о том, как прошла встреча, — в материале «Ъ-СПб» «Плоть от плоти Ленобласти».

Андрей Цедрик