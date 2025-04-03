Замглавврача Кировской больницы подозревают в мошенничестве с деньгами бойца СВО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело в отношении заместителя главного врача ГБУЗ ЛО «Кировская клиническая межрайонная больница» по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в период с декабря 2024 по февраль 2025 года замглавврача Кировской больницы совместно с неустановленными лицами похитил денежные средства в размере 700 тыс. рублей единовременной материальной помощи, предназначенной для выплаты сотруднику медучреждения, который подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий.

Следователи СК совместно с сотрудниками УФСБ провели обыски в ГБУЗ ЛО «Кировская клиническая межрайонная больница» и в администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, а также по месту жительства подозреваемого. В настоящий момент он задержан, следователями подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

При этом по уголовному делу проводятся следственные действия. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого и иных, возможно причастных лиц, отметили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что главу консалтинговой компании в Петербурге признали виновной в мошенничестве на 9,5 млн рублей.

Андрей Цедрик