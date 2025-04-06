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СКА проиграл серию плей-офф московскому «Динамо» и вылетел из Кубка Гагарина

В шестом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина петербургский хоккейный клуб СКА на своей площадке проиграл московскому «Динамо». Игра, состоявшаяся на льду «СКА-Арены», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей из столицы.

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Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Болельщики ХК СКА на трибунах во время матча

Болельщики ХК СКА на трибунах во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг после матча

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг после матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

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Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Матч между командами СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо М» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Болельщики ХК СКА на трибунах во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг после матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

В составе победителей отличились Максим Джиошвили (дважды), Максим Комтуа, Кирилл Адамчук и Никита Гусев. У армейцев с берегов Невы обе шайбы в ворота соперников забросил Валентин Зыков.

После сыгранного матча счет в серии до четырех побед стал 4–2. ХК СКА на этом завершил свой сезон в Континентальной хоккейной лиге и выбыл из дальнейшего розыгрыша Кубка Гагарина.

Андрей Цедрик

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