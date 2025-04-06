СКА проиграл серию плей-офф московскому «Динамо» и вылетел из Кубка Гагарина
В шестом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина петербургский хоккейный клуб СКА на своей площадке проиграл московскому «Динамо». Игра, состоявшаяся на льду «СКА-Арены», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей из столицы.
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В составе победителей отличились Максим Джиошвили (дважды), Максим Комтуа, Кирилл Адамчук и Никита Гусев. У армейцев с берегов Невы обе шайбы в ворота соперников забросил Валентин Зыков.
После сыгранного матча счет в серии до четырех побед стал 4–2. ХК СКА на этом завершил свой сезон в Континентальной хоккейной лиге и выбыл из дальнейшего розыгрыша Кубка Гагарина.