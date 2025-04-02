ГТЛК внесла третий аванс на строительство инновационных поездов «Белый кречет»

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) внесла третий аванс на сумму 18 млрд рублей на строительство 41 серийного инновационного поезда «Белый кречет» для высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, сообщает ТАСС.

Средства предоставили Сбербанк, ВТБ, «Совкомбанк» и ряд других кредитных организаций. ГТЛК на текущий момент выполняет роль заказчика серийных поездов для ВСМ, возвести средства передвижения должны до 2030 года.

Следом ГТЛК передаст их в лизинг концессионеру «ВСМ Две столицы». Отметим, что первый аванс в размере 12 млрд рублей ГТЛК внесла из собственных средств в августе 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строительные работы на нескольких участках ВСМ начнутся летом 2025 года. Магистраль длиной 680 км пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

Андрей Маркелов