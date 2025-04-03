Cosmos Hotel Group может построить гостиницу возле монастыря в Тихвине

Cosmos Hotel Group может заняться строительством нового отеля в Тихвине у Богородичного Успенского монастыря, сообщает «Ъ». Один из крупнейших российских гостиничных операторов уже зарегистрировал новую проектную компанию ООО «Космос Отель Тихвин», которая займется развитием туристических проектов в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам операционного директора департамента стратегического консалтинга консалтинговой компании Nikoliers Игоря Кокорева, в случае, если группа решится на этот шаг, то вложит в объект либо свои средства, либо привлечет соинвестора. Не исключено, что гостиничный оператор будет управлять уже готовым отелем, заключив соответствующий договор с его собственником.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава Cosmos Hotel Group Александр Биба поделился планами присутствия компании в Санкт-Петербурге и СЗФО.

Андрей Маркелов