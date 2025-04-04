Арест сочли за «Благо»

Тверской суд Москвы, по данным «Ъ», рассматривает ходатайство столичной полиции об аресте Дмитрия Фосмана, генерального директора петербургской компании «Благо Инвест». Главное следственное управление Главного управления МВД по Москве обвиняет его в особо крупном мошенничестве и требует заключить в СИЗО на два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Фосман

Фото: Правительство Воронежской области Дмитрий Фосман

Фото: Правительство Воронежской области

В пресс-службе ГК «Благо» «Ъ» подтвердили задержание топ-менеджера. «На данный момент мы не располагаем детальной информацией о причинах случившегося и предъявленном обвинении. Дмитрий Валерьевич является генеральным директором ООО "Благо Инвест", а также одним из владельцев ГК "Благо"»,— отметил собеседник «Ъ».

Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГК. Компания выполняет все свои обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками и действует строго в рамках действующего законодательства и принципов деловой этики, отмечено в сообщении ГК.

Отец и брат Дмитрия Фосмана, которым принадлежал этот бизнес, умерли в прошлом году.

Группа компаний «Благо» — один из крупнейших производителей подсолнечного масла в России. В управлении ГК «Благо», по данным «Ъ», находятся семь заводов, а на производственных площадках реализуется 430 тыс. тонн продукции в год. По итогам 2023 года выручка ГК «Благо» составила 53,3 млрд руб., чистая прибыль — 427,4 млн руб. Компании принадлежат такие бренды, как «Благо», «Дары Кубани», Almador. Управление всеми компаниями, входящими в группу, осуществляется через ООО «Управляющая компания "Благо"».

Николай Сергеев, Александра Мерцалова