Галина Липатова ушла с поста начальника управления массовых коммуникаций кабмина Югры

Галина Липатова ушла с должности заместителя директора — начальника управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт администрации Сургута Фото: Сайт администрации Сургута

«Приняла решение сменить место работы, место жительства, семейный статус»,— написала она.

До 28 апреля Галина Липатова официально находится в отпуске, но уже забрала трудовую книжку с места работы, в пятницу был ее последний рабочий день. Госпожа Липатова поблагодарила участников медиакоманды ХМАО и управленческую команду региона за совместную работу.

Галина Липатова работала в должности начальника управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики ХМАО — Югры с 2023 года, до этого с 2017 года была начальником управления по обеспечению открытости органов власти департамента общественных и внешних связей округа.

Госпожа Липатова окончила Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского (ОмГУ) по специальности журналистика в 2006 году. После выпуска работала журналистом, в частности, в должности главного редактора портала Managerial.ru, редактора сайта «Город55», корреспондента «Коммерсантъ-Сибирь». С 2012 по 2017 год работала руководителем отдела по связям с общественностью АО ДСК «Автобан» в Сургуте, с января по октябрь 2017 года находилась в должности советника первого заместителя губернатора.

Анна Капустина