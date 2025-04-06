Reuters: армия Ирана приведена в состояние повышенной боевой готовности

На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о бомбардировках Ирана войска Исламской Республики были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об это сообщил высокопоставленный иранский военный агентству Reuters.

Как сообщает издание, опасения Ирана возрастают из-за активных действий США против сторон, которые Вашингтон считает союзниками Тегерана. Речь идет о палестинском движении «Хамас», ливанской партии «Хезболла» и йеменских мятежниках хуситах. Ситуация также осложняется из-за падения правительства Башара Асада в Сирии, которая ранее считалась сторонником Исламской Республики.

Иран также обеспокоен тем, что арабские государства могут оказать поддержку Соединенным Штатам в случае возможных боевых действий. По информации агентства, Иран уже направил уведомления Ираку, Кувейту, ОАЭ, Катару, Бахрейну, а также Турции, что содействие любым американским операциям против Исламской Республики будет расцениваться как акт агрессии и повлечет серьезные последствия.

В конце марта президент США объявил, что если Тегеран откажется сотрудничать с Вашингтоном, Америка прибегнет к «невиданным до этого бомбардировкам». Такое заявление было сделано после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика отвергает прямые переговоры с США о своей ядерной программе.