Ураган прошелся по Сибири

Десятки человек пострадали из-за мощного урагана в Сибири. В Хакасии в больницы обратились 32 жителя. Пять из них госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии. В Иркутской области пострадали семеро, включая ребенка. Накануне там осталось без света 100 тыс. домов, а в городе Тулун начались перебои с подачей воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бурматов / ТАСС Фото: Николай Бурматов / ТАСС

Сильнее всего от стихии пострадал Красноярский край. С пятиэтажек там срывало 15-метровые куски крыши. В одном из районов рухнувший павильон оставил под завалами мужчину, его госпитализировали. Упав с балкона, погибла пожилая пенсионерка, рассказала “Ъ FM” главный редактор местного портала NGS24.ru Кадрия Катцина: «Долго еще разбирались, из-за чего произошла трагедия. Она не столько с ураганом связана, сколько с каким-то ужасным стечением обстоятельств. Кроме того, я видела фото, которое меня просто изумило: кусок шифера воткнулся прямо в корпус машины, торчал из крыши. Без кровли осталось как минимум два крупных здания. Жутковато было смотреть, как на Матросова крыша просто разлеталась на мелкие щепочки. На самом деле это куски достаточно тяжелого шифера. Все это сыпалось на дорогу, проезжую часть и остановку, на которой стояли люди. Машины останавливались, фиксировалось ДТП просто потому, что летели ветки, куски того, что было плохо приколочено. Видела, как люди помогали друг другу. Где-то машины присыпало.

Практически сразу начались перебои с электричеством. В Ермаковском районе ветер повалил огромную трубу на центральной котельной. 2 тыс. человек остались вовсе без отопления. До сих пор сохраняется местами отключение электроэнергии. Пока нет информации, как власти будут возмещать и ликвидировать эти последствия. Думаю, что к этому вопросу люди еще вернутся после того, как все утихнет. Вчера закрывали, например, зоопарк. Сегодня ветер еще сохраняется, но уже таких разрушений не несет».

Как пояснили синоптики, мощный ветер скоростью выше 30 м/с образовался из-за столкновения двух фронтов — арктического и южного. Теперь эпицентр шторма двигается в сторону Байкала. Это явно нарушит планы туристов, говорит корреспондент “Ъ” в Иркутской области Владислав Никифоров: «МЧС выпускало отдельное предупреждение о том, что сильный ветер разрушил ледовые поля в районе нескольких поселков, в том числе туристических. Поэтому ведомство отдельно предупреждает туристов о том, что лед разрушен, и нужно стараться на тех участках, где он еще сохраняется, соблюдать осторожность. Озеро просто очень большое по площади. Ледовые поля — это большие территории льда, примыкающие непосредственно к береговой линии. Ветер отнес его от берега. Сейчас между ними большое расстояние, покрытое открытой водой. Стихия пришла, если брать относительно Иркутской области, с запада, из Красноярского края и задела по большей части районы, граничащие с этим регионом».

Стихия также затронула Кемеровскую область и республику Алтай. В Красноярском крае из-за ветра образовалось около 20 природных пожаров, загорелось и несколько домов.

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Елизавета Скобцова