В Красноярском крае из-за непогоды 60 тыс. человек остались без электричества

В Красноярском крае из-за штормового ветра с порывами до 28 м/с произошло массовое отключение электросетевых объектов. Без электричества остались более 59 895 человек, сообщило Минэнерго.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам привлечены 192 бригады в составе 392 человек и 205 единиц техники. Также массовые отключения электроэнергии зафиксированы в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области. В этих трех регионах над восстановлением подачи электроэнергии работают 155 бригад.

Штормовой ветер привел к отключениям электричества в Хакасии, шести районах Кемеровского края, пяти районах Алтайского края и трех районах Новосибирской области. В Красноярском крае 94 населенных пункта остались без света из-за урагана. По этой же причине в регионе начались природные пожары, МЧС ликвидирует более 20 возгораний. В оперативных службах уточнили, что сложная пожарная обстановка складывается на юге края.