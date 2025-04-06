Голландцу хватило одного круга

Макс Ферстаппен одержал свою первую победу в нынешнем сезоне. Четырехкратный чемпион мира первенствовал на Гран-при Японии. Эта победа позволила гонщику Red Bull до минимума сократить отставание в общем зачете от Ландо Норриса из McLaren, который в воскресенье был вторым. Третье место занял еще один представитель McLaren Оскар Пиастри. Отметим, что сама гонка была практически лишена событий: почти вся первая десятка финишировала в том же порядке, в котором начинала. Однако это не испортило впечатления от блестящего выступления Ферстаппена, машина которого все еще уступает в скорости McLaren.

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Фото: Shuji Kajiyama / AP Макс Ферстаппен (в белом костюме)

Фото: Shuji Kajiyama / AP

Гран-при Японии, состоявшийся сегодня утром, оставил двоякое впечатление. С одной стороны, это была одна из тех гонок, после которых болельщики принимаются дружно призывать боссов «Формулы-1» сделать хоть что-то, чтобы такое не повторялось. Резоны у разочарованных фанов есть. Достаточно сказать, что в первой десятке пелотона за всю гонку случилась только одна перестановка: семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (Ferrari) все-таки выцарапал седьмое место у дебютанта «Формулы-1» Изака Аджара (Racing Bulls).

По отсутствию событий японский этап даже может конкурировать с Гран-при Монако 2024 года, который, скажем, Хэмилтон прямо называл «самой унылой гонкой».

Однако, с другой стороны, яркое пятно в Судзуке все же было. Все благодаря Максу Ферстаппену, выдавшему безупречное выступление. Причем в ситуации, когда уикенд начинался, казалось, крайне неудачно и ничего хорошего не предвещал.

О том, насколько трудно управлять нынешними машинами Red Bull, сказано было уже немало. Об отвратительном характере машины говорил и Серхио Перес, уволенный из Red Bull в конце прошлого сезона, и заменивший его Лиам Лоусон, продержавшийся в команде всего две гонки, и занявший место новозеландца Юки Цунода. О сложностях с тем, чтобы совладать с машиной, упоминал и сам Ферстаппен, в пятничных практиках показывавший время, не дававшее никаких надежд на приличное выступление. Однако 5 апреля он нашел настройки, возможно, единственно верные на этой машине и этой трассе, которые позволили ему выдать в квалификации потрясающий круг, оставивший позади и Ландо Норриса, и его напарника по McLaren Оскара Пиастри. И, как оказалось, именно это стало решающим моментом всего Гран-при Японии.

Понятно, что и Норрис, и Пиастри не без оснований полагали, что в самой гонке технического превосходства их McLaren вполне хватит, чтобы расправиться с Ферстаппеном. Да, ни одному из них не удалось на старте обойти голландца, но ведь McLaren, в силу того, что эта машина лучше других «работает» с резиной, имеет свойство раскрывать весь свой потенциал с течением времени. Однако оно шло, а Ферстаппен оставался впереди. Потом он уже сказал, что всю гонку провел в максимально доступном ему темпе. Но при этом действующий чемпион мира не допустил ни единой помарки.

Единственный раз, когда Норрис хотя бы просто обозначил свое намерение обогнать, случился на пит-стопе. Ферстаппен и Норрис заехали на него одновременно, и уже на выезде британец попытался было протиснуться вперед. Не вышло.

Жалоба стюардам гонки на то, что Ферстаппен выдавил соперника с трассы, тоже ничего не дала. В итоге Ферстаппен довел дело до трудной, но более чем заслуженной и, как он сам сказал, «невероятной» победы, подтверждающей, что именно он является лучшим гонщиком своего поколения. Для сравнения: Цунода на такой же машине был только 12-м. Хотя, как ни странно, именно японца признали гонщиком дня. Правда, выбирают его по результатам голосования болельщиков и, похоже, японские фаны сделали все, чтобы приподнять своего соотечественника.

Для Макса Ферстаппена это была четвертая подряд победа в Японии, 64-я в карьере и первая в нынешнем сезоне. Она позволила голландцу вплотную приблизиться к лидирующему в общем зачете Ландо Норрису. На счету британца 62 очка, у Ферстаппена — 61. Замыкает тройку Пиастри — 49.

Александр Петров