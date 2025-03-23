В Китае «красные» лишились всего

Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Китая. Для австралийского гонщика McLaren это лишь третья выигранная гонка «Формулы-1» в карьере, но при этом она является весомой заявкой на то, чтобы поспорить с Ландо Норрисом за статус первого номера своей команды, на данный момент обладающей лучшей машиной. Учитывая, что британец в воскресенье был вторым, McLaren отметился первым в сезоне, но явно не последним дублем. Для Ferrari, гонщики которой — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон —финишировали на пятом и шестом местах, шанхайский этап в итоге завершился катастрофой — за нарушения технического регламента оба были дисквалифицированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилот McLaren Оскар Пиастри с трофеем победителя Гран-при Китая

Фото: Tyrone Siu / Reuters Пилот McLaren Оскар Пиастри с трофеем победителя Гран-при Китая

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Гран-при Китая входит в число шести гонок сезона, в которых помимо основного заезда предусмотрен еще и субботний спринт. И именно его итоги породили надежду на то, что доминирование McLaren, о котором так много было сказано в межсезонье и которое успело проявиться в первой гонке сезона в Мельбурне неделю назад, может быть, немного переоценено. Спринт ведь выиграл Льюис Хэмилтон (это была первая победа семикратного чемпиона мира после перехода в Ferrari), Оскар Пиастри на короткой дистанции отстал от него почти на семь секунд, а заранее многими назначенный новым чемпионом Ландо Норрис в Шанхае и вовсе показал только восьмой результат.

Однако надежда на чудо прожила недолго.

Уже в квалификации к главной гонке Пиастри и Норрис заняли первое и третье места (для австралийца это был первый поул в карьере), по недосмотру позволив вклиниться между ними Джорджу Расселлу из Mercedes. Хэмилтон и его напарник по «Скудерии» Шарль Леклер откатились на пятое и шестое места, а босс Ferrari Фредерик Вассёр после этого заявил, что «вообще, кажется, перестал что-либо понимать в гонках».

По завершении Гран-при Китая у господина Вассёра появилось еще больше поводов задуматься о понимании происходящего. Начать с того, что его гонщик на поврежденной машине (Леклер оторвал себе часть переднего антикрыла) был гораздо быстрее того, кто ехал на целой (Хэмилтон — контактом с машиной которого Леклер и «усовершенствовал» свой автомобиль). Как такое возможно, совершенно непонятно. Но, видимо, жалобы Хэмилтона на то, что машина была настроена отвратительно, имели под собой основания.

Оба Ferrari оказались медленнее не только тройки лидеров, но и пилота Red Bull Макса Ферстаппена и финишировали на пятом и шестом местах. Но в итоге Леклер и Хэмилтон остались вообще ни с чем.

Ведь машина Леклера оказалась на 1 кг легче установленного лимита в 800 кг (провалил процедуру взвешивания и Alpine Пьера Гасли, также оказавшийся на 1 кг легче положенного). На машине Хэмилтона контрольная планка (деревянная планка на старте крепится под днищем и служит индикатором соответствия настроек подвески требованиям регламента) после финиша оказалась толщиной меньше допустимых 0,9 см. Такие нарушения — безусловная причина для дисквалификации, и Международная автомобильная федерация (FIA) и применила ее в отношении всех троих гонщиков.

Но если не считать скандальных эпизодов с Ferrari, этап получился откровенно скучным. Оскар Пиастри как стартовал с первого места, так на первом и приехал, вообще не давая поводов вспоминать о себе до самого финиша и одержав третью в карьере победу. Следом прибыл Норрис. Он уверенно разобрался с Джорджем Расселлом и тоже не сталкивался с реальными угрозами. Впрочем, и попыток обогнать напарника он не предпринимал. Да, ближе к концу гонки ему пришлось чуть поволноваться, поскольку на его McLaren забарахлила педаль тормоза. Но отрыв Норриса от Расселла к тому моменту был уже достаточным, чтобы спокойно сохранить второе место и обеспечить своей команде победный дубль. Первый в сезоне, но явно не последний. Наконец, сам Расселл, понимая, как он сказал после финиша, что McLaren ему не достать, спокойно наматывал круги и получил свое заслуженное место на подиуме.

Впрочем, было на Гран-при Китая и кое-что обнадеживающее для тех, кто не готов следить за чемпионатом, в котором заранее все ясно.

Ведь боссы McLaren, похоже, действительно одинаково относятся к своим гонщикам. Делай они ставку исключительно на Норриса, Пиастри непременно получил бы команду пропустить напарника вперед. Но этого не случилось, а значит, в борьбе за титул присутствует интрига. Пусть даже фигурантами ее являются представители одной команды. На данный момент у Норриса 44 очка, на втором месте идет Ферстаппен — 36 (способности голландца выжимать максимум из любой ситуации можно только позавидовать), на третьем Расселл — 35 и на четвертом Пиастри — 34. А если бы австралиец не вылетел с трассы в Мельбурне, то сейчас именно он был бы лидером чемпионата.

Александр Петров