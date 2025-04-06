Доля дилерских контрактов с китайскими брендами в Петербурге составила 76%

По итогам первого квартала текущего года на территории Санкт-Петербурга действует 336 дилерских контрактов с автомобильными брендами. По сравнению с показателем годом ранее их количество выросло на 2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

При этом, как подсчитали аналитики специализированного Telegram-канала AutoRun SPb, доля дилерских контрактов с китайскими марками составила 76%, с российскими — 16%.

Эксперты рынка отмечают, что рост числа дилерских контрактов обеспечили, прежде всего, новые бренды: Avatr заключил соглашения с четырьмя дилерами в Петербурге, KGM и Rox — c двумя. Кроме этого, на два автосалона выросла сеть одного из лидеров рынка Changan.

В то же время наиболее заметное сокращение числа дилерских контрактов в I квартале фиксируется у Kaiyi — с семи по итогам 2024 года до трех на конец марта 2025-го. Бренд Soueast первоначально выходил на петербургский авторынок с семью дилерскими центрами, однако затем их число уменьшилось до пяти. Также за первые три месяца года дилерская сеть в Петербурге сократилась у Dongfeng и Livan.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в дилерских центрах Петербурга начали продавать автомобили отдельного китайского бренда Jetour российской сборки.

Андрей Цедрик