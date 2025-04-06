В России утвердили новые правила надзора в рыболовстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в Положении о госконтроле в области рыболовства. Среди прочего, они вводят новую главу правил, регламентирующую проведение постоянных рейдов.

Постановление опубликовано на портале правовых актов. Оно вносит изменения в Положение о госконтроле в рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов от 2021 года.

Согласно документу, инспекторы смогут проводить осмотры, досмотры, опросы, а также проверять документы у рыбаков. Их также наделили полномочиями на проверку транспортных средств, в том числе в отсутствие рыбака.