Власти Иркутской области из-за урагана обесточили 100 тыс. домов

Управление МЧС по Иркутской области сообщило, что из-за урагана власти региона отключили от энергоснабжения 101,3 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Причиной стал сильный ветер, скорость которого достигала 34 м/c.

Как уточнила пресс-служба ведомства, из-за урагана произошли техногенные пожары в Тайшетском, Нижнеуденском, Тулунском и Братском районах. В селе Чехово огонь уничтожил пять жилых домов, здание начальной школы и столовую. Погибших и пострадавших в Иркутской области нет.

Губернатор региона Игорь Кобзев написал в Telegram-канале, что электричество в дома вернут, когда ветер стихнет. По прогнозам МЧС, ураган будет продолжаться до утра 6 апреля.

Ураган затронул и другие регионы России. В Красноярском крае обесточили как минимум 94 населенных пункта. Отключения электроэнергии также произошли на Алтае. В Хакасии сильный ветер привел к ускоренному распространению лесных пожаров.