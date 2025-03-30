Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Зенит» расколол «Рубин»

Петербуржцы обошли «Спартак» в гонке преследователей «Краснодара»

После очередного тура чемпионата России «Зенит», разгромивший дома — 4:0 — «Рубин», стал ближайшим преследователем лидирующего в турнире «Краснодара», который на своем поле еще крупнее — 5:0 — разнес «Факел». На третью строчку опустился сыгравший в гостях вничью — 0:0 — с «Ахматом» «Спартак».

Предыдущая фотография
Футболисты «Зенита» (в синей форме), промучившись против «Рубина» целый тайм, во втором забили ему сразу четыре гола

Футболисты «Зенита» (в синей форме), промучившись против «Рубина» целый тайм, во втором забили ему сразу четыре гола

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок «Зенита» Нуралы Алип (справа) во время матча

Игрок «Зенита» Нуралы Алип (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Момент матча между «Зенитом» и «Рубином»

Момент матча между «Зенитом» и «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Момент матча между «Зенитом» и «Рубином»

Момент матча между «Зенитом» и «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер (слева)

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер (слева)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок «Зенита» Александр Соболев во время матча

Игрок «Зенита» Александр Соболев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 6

Футболисты «Зенита» (в синей форме), промучившись против «Рубина» целый тайм, во втором забили ему сразу четыре гола

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок «Зенита» Нуралы Алип (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Момент матча между «Зенитом» и «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Момент матча между «Зенитом» и «Рубином»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Вратарь «Рубина» Евгений Ставер (слева)

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок «Зенита» Александр Соболев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Первая половина матча, венчавшего воскресную программу 22-го тура, получилась неординарной из-за своей исключительной жесткости, от которой страдали почему-то только его хозяева. Уже в самом начале встречи «Зенит» потерял своего ведущего центрального защитника. Нину и Игор Вуячич столкнулись головами, но голова Вуячича оказалась прочнее. Он продолжил игру, надев на нее защитный шлем. Нину, обагрившего футболку кровью, пришлось отправлять в раздевалку.

А уже перед перерывом после фола со стороны казанцев стало ясно, что что-то не то с рукой у Максима Глушенкова. И для него игра оборвалась печальным образом. Так у «Зенита» возникла еще и пробоина в линии атаки.

А в промежутке между двумя этими событиями «Рубин» представал дисциплинированным, но каким-то беззубым клубом, все время заставлявшим вспоминать об отсутствии травмированного Мирлинда Даку. Казанский футбол очень убедительно подчеркивал значение форварда. «Зенит» же владел мячом, территорией и даже регулярно извлекал из этого владения толк.

По сути, срасталось у него со всем, кроме завершающего удара, который одному из игроков дважды выпадало наносить из положения абсолютно убойного. Игроком был Александр Соболев, больше остальных зенитовских нападающих нуждающийся в голах, чтобы доказать свою ценность. Но однажды он, подобрав отскок, промазал чуть ли не по пустым воротам, а в другой раз головой с линии вратарской отправил мяч в голкипера Евгения Ставера.

Соболева тренер «Зенита» Сергей Семак после перерыва не выпустил. Зато выпустил Лусиано Гонду, который тут же рванул на безупречный пас от Педру — из глубины, на пару десятков метров. Ставер не устоял. А потом у «Рубина» за грубый фол вторую желтую карточку заработал Алексей Грицаенко, и казанская команда, только что смотревшаяся весьма достойной, рассыпалась на мелкие кусочки. «Зенит» терзал ее, как хотел, забив еще три гола.

Предыдущая фотография
Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 4

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Матч между командами «Краснодар» и «Факел» (Воронеж)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Шрамко  /  купить фото

Два других клуба из лидирующей в чемпионате тройки завершили свои воскресные матчи чуть раньше. И сыграли они очень по-разному. «Краснодару», чтобы сохранить место на верхушке, не понадобилось особенно напрягаться. Тонущий «Факел», правда, продержался против него непонятно каким образом целый тайм, но во втором стремительно понесся под откос.

«Краснодару», как и «Зениту», здорово помогли замены, с которыми угадал его тренер Мурад Мусаев.

Прежде всего — возвращение Эдуарда Сперцяна, с начала марта лечившего травму. Получилось оно эффектным. Сперцян сразу же забил гол со штрафного, спустя три минуты ассистировал Олакунле Олусегуну, а затем принял участие в еще одной голевой комбинации. Игра и счет были такими, что вряд ли кто-то сильно удивился, узнав после матча о том, что наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов подал в отставку. Повод для нее был подходящим.

Со «Спартаком» вышла совсем иная история — про растраченные шансы. В Грозном спартаковцы уже в середине первого тайма вполне могли вести с разницей в пару мячей, но растранжирили такие шансы, что, вероятно, нескоро о них забудут. В одном из эпизодов Эсекьель Барко запустил со штрафного мяч в верхний угол. Вратарь Георги Шелия его достал, однако подвиг мог оказаться бесполезным, если бы не незадачливость Кристофера Мартинса. Две недели назад, когда «Спартак» благодаря ему одолел «Зенит», у Мартинса складывалось все. Теперь он не сумел отправить мяч в сетку с расстояния в метр.

Предыдущая фотография
Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва), справа — спартаковец Манфред Угальде

Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва), справа — спартаковец Манфред Угальде

Фото: ФК «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко (справа) забирает мяч

Вратарь «Спартака» Александр Максименко (справа) забирает мяч

Фото: ФК «Спартак»

Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва)

Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва)

Фото: ФК «Спартак»

Следующая фотография
1 / 3

Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва), справа — спартаковец Манфред Угальде

Фото: ФК «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко (справа) забирает мяч

Фото: ФК «Спартак»

Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва)

Фото: ФК «Спартак»

В другом эпизоде в целом собранный и цепкий «Ахмат» проворонил спартаковский выпад через резвого Маркиньюса. Тот навесил, а Ливай Гарсия наконец продемонстрировал, почему, когда «Спартак» его покупал, о нем говорили как о жутко умелом форварде с кучей полезных навыков,— опередил Шелию и пробил головой. Мяч стукнулся в перекладину.

Второй тайм тоже был занимательным, но проходил все-таки поспокойнее. Хотя и в нем не обошлось без упущенных «Спартаком» неплохих возможностей. Шелия блеснул реакцией, когда по его воротам стрелял в касание Гарсия. А у Маркиньюса не срослось с ударом, когда ему довольно удобно доставил мяч Барко. Впрочем, и у «Ахмата» бывали недурные отрезки. Разве что в концовке «Спартак» его крепко придавил, но грозненцы справились, отодвинув спартаковцев, как выяснилось после петербургского матча, на третье место. От «Зенита» они отстают на два очка, от «Краснодара» — уже на пять.

Алексей Доспехов

Двадцать второй тур

«Крылья Советов»—«Локомотив» 5:1

Ороз, 2; Сергеев, 4, 49; Олейников, 32; Бейл, 40 — Бейл, 62 (автогол).

«Динамо» (М)—«Оренбург» 5:1

Карраскаль, 38, 41; Бителлу, 60; Чавес, 67; Окишор, 90+1 — Сахархизан, 77.

«Химки»—«Пари Нижний Новгород» 2:0

Вера, 22 (пен.); Магомедов, 86.

ЦСКА—«Динамо» (Мх) 2:0

Мойзес, 32; Жемалетдинов, 80.

«Краснодар»—«Факел» 5:0

Кривцов, 53; Сперцян, 66; Олусегун, 69, 74; Козлов, 80.

«Ахмат»—«Спартак» 0:0

«Зенит»—«Рубин» 4:0

Гонду, 51; Мантуан, 59; Кассьерра, 73; Мостовой, 74.

Удаление: Грицаенко («Рубин»), 55 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Краснодар» 22 14 7 1 44:13 49

2. «Зенит» 22 14 4 4 44:14 46

3. «Спартак» 22 13 5 4 41:17 44

4. «Динамо» (М) 22 12 6 4 48:24 42

5. ЦСКА 22 12 5 5 33:15 41

6. «Локомотив» 22 12 4 6 38:34 40

7. «Рубин» 22 9 5 8 29:33 32

8. «Ростов» 21 8 6 7 32:31 30

9. «Акрон» 21 7 4 10 26:38 25

10. «Химки» 22 5 8 9 26:37 23

11. «Крылья Советов» 22 6 4 12 25:37 22

12. «Динамо» (Мх) 22 4 9 9 16:24 21

13. «Нижний Новгород» 22 5 4 13 17:41 19

14. «Ахмат» 22 3 10 9 20:35 19

15. «Факел» 22 2 8 12 11:34 14

16. «Оренбург» 22 2 5 15 19:42 11

Матч «Акрон»—«Ростов» пройдет сегодня.

  • Газета «Коммерсантъ» №57/П от 31.03.2025, стр. 12

Подписывайтесь на автора:

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все