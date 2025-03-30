«Зенит» расколол «Рубин»
Петербуржцы обошли «Спартак» в гонке преследователей «Краснодара»
После очередного тура чемпионата России «Зенит», разгромивший дома — 4:0 — «Рубин», стал ближайшим преследователем лидирующего в турнире «Краснодара», который на своем поле еще крупнее — 5:0 — разнес «Факел». На третью строчку опустился сыгравший в гостях вничью — 0:0 — с «Ахматом» «Спартак».
Первая половина матча, венчавшего воскресную программу 22-го тура, получилась неординарной из-за своей исключительной жесткости, от которой страдали почему-то только его хозяева. Уже в самом начале встречи «Зенит» потерял своего ведущего центрального защитника. Нину и Игор Вуячич столкнулись головами, но голова Вуячича оказалась прочнее. Он продолжил игру, надев на нее защитный шлем. Нину, обагрившего футболку кровью, пришлось отправлять в раздевалку.
А уже перед перерывом после фола со стороны казанцев стало ясно, что что-то не то с рукой у Максима Глушенкова. И для него игра оборвалась печальным образом. Так у «Зенита» возникла еще и пробоина в линии атаки.
А в промежутке между двумя этими событиями «Рубин» представал дисциплинированным, но каким-то беззубым клубом, все время заставлявшим вспоминать об отсутствии травмированного Мирлинда Даку. Казанский футбол очень убедительно подчеркивал значение форварда. «Зенит» же владел мячом, территорией и даже регулярно извлекал из этого владения толк.
По сути, срасталось у него со всем, кроме завершающего удара, который одному из игроков дважды выпадало наносить из положения абсолютно убойного. Игроком был Александр Соболев, больше остальных зенитовских нападающих нуждающийся в голах, чтобы доказать свою ценность. Но однажды он, подобрав отскок, промазал чуть ли не по пустым воротам, а в другой раз головой с линии вратарской отправил мяч в голкипера Евгения Ставера.
Соболева тренер «Зенита» Сергей Семак после перерыва не выпустил. Зато выпустил Лусиано Гонду, который тут же рванул на безупречный пас от Педру — из глубины, на пару десятков метров. Ставер не устоял. А потом у «Рубина» за грубый фол вторую желтую карточку заработал Алексей Грицаенко, и казанская команда, только что смотревшаяся весьма достойной, рассыпалась на мелкие кусочки. «Зенит» терзал ее, как хотел, забив еще три гола.
Два других клуба из лидирующей в чемпионате тройки завершили свои воскресные матчи чуть раньше. И сыграли они очень по-разному. «Краснодару», чтобы сохранить место на верхушке, не понадобилось особенно напрягаться. Тонущий «Факел», правда, продержался против него непонятно каким образом целый тайм, но во втором стремительно понесся под откос.
«Краснодару», как и «Зениту», здорово помогли замены, с которыми угадал его тренер Мурад Мусаев.
Прежде всего — возвращение Эдуарда Сперцяна, с начала марта лечившего травму. Получилось оно эффектным. Сперцян сразу же забил гол со штрафного, спустя три минуты ассистировал Олакунле Олусегуну, а затем принял участие в еще одной голевой комбинации. Игра и счет были такими, что вряд ли кто-то сильно удивился, узнав после матча о том, что наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов подал в отставку. Повод для нее был подходящим.
Со «Спартаком» вышла совсем иная история — про растраченные шансы. В Грозном спартаковцы уже в середине первого тайма вполне могли вести с разницей в пару мячей, но растранжирили такие шансы, что, вероятно, нескоро о них забудут. В одном из эпизодов Эсекьель Барко запустил со штрафного мяч в верхний угол. Вратарь Георги Шелия его достал, однако подвиг мог оказаться бесполезным, если бы не незадачливость Кристофера Мартинса. Две недели назад, когда «Спартак» благодаря ему одолел «Зенит», у Мартинса складывалось все. Теперь он не сумел отправить мяч в сетку с расстояния в метр.
В другом эпизоде в целом собранный и цепкий «Ахмат» проворонил спартаковский выпад через резвого Маркиньюса. Тот навесил, а Ливай Гарсия наконец продемонстрировал, почему, когда «Спартак» его покупал, о нем говорили как о жутко умелом форварде с кучей полезных навыков,— опередил Шелию и пробил головой. Мяч стукнулся в перекладину.
Второй тайм тоже был занимательным, но проходил все-таки поспокойнее. Хотя и в нем не обошлось без упущенных «Спартаком» неплохих возможностей. Шелия блеснул реакцией, когда по его воротам стрелял в касание Гарсия. А у Маркиньюса не срослось с ударом, когда ему довольно удобно доставил мяч Барко. Впрочем, и у «Ахмата» бывали недурные отрезки. Разве что в концовке «Спартак» его крепко придавил, но грозненцы справились, отодвинув спартаковцев, как выяснилось после петербургского матча, на третье место. От «Зенита» они отстают на два очка, от «Краснодара» — уже на пять.
Двадцать второй тур
«Крылья Советов»—«Локомотив» 5:1
Ороз, 2; Сергеев, 4, 49; Олейников, 32; Бейл, 40 — Бейл, 62 (автогол).
«Динамо» (М)—«Оренбург» 5:1
Карраскаль, 38, 41; Бителлу, 60; Чавес, 67; Окишор, 90+1 — Сахархизан, 77.
«Химки»—«Пари Нижний Новгород» 2:0
Вера, 22 (пен.); Магомедов, 86.
ЦСКА—«Динамо» (Мх) 2:0
Мойзес, 32; Жемалетдинов, 80.
«Краснодар»—«Факел» 5:0
Кривцов, 53; Сперцян, 66; Олусегун, 69, 74; Козлов, 80.
«Ахмат»—«Спартак» 0:0
«Зенит»—«Рубин» 4:0
Гонду, 51; Мантуан, 59; Кассьерра, 73; Мостовой, 74.
Удаление: Грицаенко («Рубин»), 55 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Краснодар» 22 14 7 1 44:13 49
2. «Зенит» 22 14 4 4 44:14 46
3. «Спартак» 22 13 5 4 41:17 44
4. «Динамо» (М) 22 12 6 4 48:24 42
5. ЦСКА 22 12 5 5 33:15 41
6. «Локомотив» 22 12 4 6 38:34 40
7. «Рубин» 22 9 5 8 29:33 32
8. «Ростов» 21 8 6 7 32:31 30
9. «Акрон» 21 7 4 10 26:38 25
10. «Химки» 22 5 8 9 26:37 23
11. «Крылья Советов» 22 6 4 12 25:37 22
12. «Динамо» (Мх) 22 4 9 9 16:24 21
13. «Нижний Новгород» 22 5 4 13 17:41 19
14. «Ахмат» 22 3 10 9 20:35 19
15. «Факел» 22 2 8 12 11:34 14
16. «Оренбург» 22 2 5 15 19:42 11
Матч «Акрон»—«Ростов» пройдет сегодня.