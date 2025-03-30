«Зенит» расколол «Рубин»

После очередного тура чемпионата России «Зенит», разгромивший дома — 4:0 — «Рубин», стал ближайшим преследователем лидирующего в турнире «Краснодара», который на своем поле еще крупнее — 5:0 — разнес «Факел». На третью строчку опустился сыгравший в гостях вничью — 0:0 — с «Ахматом» «Спартак».

Первая половина матча, венчавшего воскресную программу 22-го тура, получилась неординарной из-за своей исключительной жесткости, от которой страдали почему-то только его хозяева. Уже в самом начале встречи «Зенит» потерял своего ведущего центрального защитника. Нину и Игор Вуячич столкнулись головами, но голова Вуячича оказалась прочнее. Он продолжил игру, надев на нее защитный шлем. Нину, обагрившего футболку кровью, пришлось отправлять в раздевалку.

А уже перед перерывом после фола со стороны казанцев стало ясно, что что-то не то с рукой у Максима Глушенкова. И для него игра оборвалась печальным образом. Так у «Зенита» возникла еще и пробоина в линии атаки.

А в промежутке между двумя этими событиями «Рубин» представал дисциплинированным, но каким-то беззубым клубом, все время заставлявшим вспоминать об отсутствии травмированного Мирлинда Даку. Казанский футбол очень убедительно подчеркивал значение форварда. «Зенит» же владел мячом, территорией и даже регулярно извлекал из этого владения толк.

По сути, срасталось у него со всем, кроме завершающего удара, который одному из игроков дважды выпадало наносить из положения абсолютно убойного. Игроком был Александр Соболев, больше остальных зенитовских нападающих нуждающийся в голах, чтобы доказать свою ценность. Но однажды он, подобрав отскок, промазал чуть ли не по пустым воротам, а в другой раз головой с линии вратарской отправил мяч в голкипера Евгения Ставера.

Соболева тренер «Зенита» Сергей Семак после перерыва не выпустил. Зато выпустил Лусиано Гонду, который тут же рванул на безупречный пас от Педру — из глубины, на пару десятков метров. Ставер не устоял. А потом у «Рубина» за грубый фол вторую желтую карточку заработал Алексей Грицаенко, и казанская команда, только что смотревшаяся весьма достойной, рассыпалась на мелкие кусочки. «Зенит» терзал ее, как хотел, забив еще три гола.

Два других клуба из лидирующей в чемпионате тройки завершили свои воскресные матчи чуть раньше. И сыграли они очень по-разному. «Краснодару», чтобы сохранить место на верхушке, не понадобилось особенно напрягаться. Тонущий «Факел», правда, продержался против него непонятно каким образом целый тайм, но во втором стремительно понесся под откос.

«Краснодару», как и «Зениту», здорово помогли замены, с которыми угадал его тренер Мурад Мусаев.

Прежде всего — возвращение Эдуарда Сперцяна, с начала марта лечившего травму. Получилось оно эффектным. Сперцян сразу же забил гол со штрафного, спустя три минуты ассистировал Олакунле Олусегуну, а затем принял участие в еще одной голевой комбинации. Игра и счет были такими, что вряд ли кто-то сильно удивился, узнав после матча о том, что наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов подал в отставку. Повод для нее был подходящим.

Со «Спартаком» вышла совсем иная история — про растраченные шансы. В Грозном спартаковцы уже в середине первого тайма вполне могли вести с разницей в пару мячей, но растранжирили такие шансы, что, вероятно, нескоро о них забудут. В одном из эпизодов Эсекьель Барко запустил со штрафного мяч в верхний угол. Вратарь Георги Шелия его достал, однако подвиг мог оказаться бесполезным, если бы не незадачливость Кристофера Мартинса. Две недели назад, когда «Спартак» благодаря ему одолел «Зенит», у Мартинса складывалось все. Теперь он не сумел отправить мяч в сетку с расстояния в метр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва), справа — спартаковец Манфред Угальде Фото: ФК «Спартак» Вратарь «Спартака» Александр Максименко (справа) забирает мяч Фото: ФК «Спартак» Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва) Фото: ФК «Спартак» Следующая фотография 1 / 3 Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва), справа — спартаковец Манфред Угальде Фото: ФК «Спартак» Вратарь «Спартака» Александр Максименко (справа) забирает мяч Фото: ФК «Спартак» Матч между командами «Ахмат» и «Спартак» (Москва) Фото: ФК «Спартак»

В другом эпизоде в целом собранный и цепкий «Ахмат» проворонил спартаковский выпад через резвого Маркиньюса. Тот навесил, а Ливай Гарсия наконец продемонстрировал, почему, когда «Спартак» его покупал, о нем говорили как о жутко умелом форварде с кучей полезных навыков,— опередил Шелию и пробил головой. Мяч стукнулся в перекладину.

Второй тайм тоже был занимательным, но проходил все-таки поспокойнее. Хотя и в нем не обошлось без упущенных «Спартаком» неплохих возможностей. Шелия блеснул реакцией, когда по его воротам стрелял в касание Гарсия. А у Маркиньюса не срослось с ударом, когда ему довольно удобно доставил мяч Барко. Впрочем, и у «Ахмата» бывали недурные отрезки. Разве что в концовке «Спартак» его крепко придавил, но грозненцы справились, отодвинув спартаковцев, как выяснилось после петербургского матча, на третье место. От «Зенита» они отстают на два очка, от «Краснодара» — уже на пять.

Алексей Доспехов