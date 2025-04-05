Обладатель Кубка Гагарина «Металлург» вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ

Действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3 в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Таким образом клуб из Магнитогорска вылетел из турнира.

Хоккеист «Авангарда» Наиль Якупов забросил в этой игре две шайбы — на 28-й минуте и 35-й, Михаил Гуляев открыл счет на 27-й. В «Металлурге» отличились Дмитрий Силантьев (45-я минута) и Данила Юров (52-я).

Команды играли в серии до четырех побед, итоговый счет — 4–2 в пользу омского клуба. «Авангард» вышел в 1/4 финала третьим. До него это сделали московский «Спартак» и прошлогодний финалист плей-офф ярославский «Локомотив». Соперники по следующему раунду еще не определены.