Хостинг очищают от перепродажи

Совет федерации предложил Минцифры пересмотреть ряд аспектов в деятельности провайдеров хостинга. Речь идет о том, чтобы отделить обладателей серверного оборудования от вторичных поставщиков и таким образом избавить их от излишнего регулирования. Однако представители отрасли, напротив, опасаются, что бизнес компаний-реселлеров может от подобных изменений пострадать, так как к ним крупные заказчики потеряют интерес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Заместитель председателя комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обращением зампреда комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артема Шейкина к замглавы Минцифры Ивану Лебедеву о деятельности хостинг-провайдеров от 26 марта. В своем письме сенатор обращает внимание на два положения действующего Закона об информации, а именно работу Перечня провайдеров хостинга, используемых в работе государственных и муниципальных информсистем (ГИС), подведомственного Роскомнадзору, а также IT-систем государственных предприятий.

Как отмечает господин Шейкин, в процессе оказания услуг заказчикам может быть задействована не только организация, которая предоставляет услуги хостинга (первичный поставщик), но и организации, арендующие серверные мощности и перепродающие их (вторичный поставщик). В результате обе организации подлежат регистрации в реестре Роскомнадзора и обязаны исполнять требования, предусмотренные законодательством (например, предоставлять только находящиеся на территории РФ мощности). «Так как обе организации функционируют на одной и той же инфраструктуре, происходит дублирование, а возможно, и многократное повторение сведений в перечне, что приводит к излишнему административному бремени для бизнеса и затрудняет мониторинг и регулирование данного сегмента рынка»,— отмечает в своем письме Артем Шейкин.

491 компания зарегистрирована в реестре провайдеров хостинга Роскомнадзора на 1 апреля, по данным реестра.

Другой особенностью установленного регулирования является ситуация, когда провайдер облачных услуг, предоставляющий инфраструктуру для размещения ГИС, обязан включать в соответствующий перечень сведения, которыми владеет исключительно сам владелец ГИС, а провайдер не имеет доступа к этой информации, например к IP-адресам, указывает сенатор. Предложения стали результатом обращений участников рынка к сенатору о наличии правоприменительных вопросов, рассказал “Ъ” господин Шейкин. «Прошу Минцифры разъяснить, рассматривались ли правоприменительные вопросы о деятельности провайдеров хостинга, а также уточнить позицию относительно необходимости внесения изменений в Закон об информации»,— добавил он.

В пресс-службе Минцифры подтвердили получение письма и отметили, что в настоящее время вместе с заинтересованными ведомствами формируется консолидированная позиция по этому вопросу. Отдельно в Минцифры добавили, что с их стороны в ноябре 2024 года был разработан проект постановления правительства о перечне сведений в реестре провайдеров хостинга. В соответствии с ним предоставлять данные (техническую информацию о вычислительной мощности, адреса и названия юрлиц пользователей и т. д.) провайдер будет только по запросу Роскомнадзора в случае подозрительной активности.

«Речи о передаче персональных данных не идет, нововведения не затрагивают обычных пользователей»,— добавляют в Минцифры.

Как уточнили в Роскомнадзоре, на сегодняшний день предоставлять информацию о серверном оборудовании регулятору не нужно.

Возможность попадания одной и той же серверной инфраструктуры в реестр два и более раза из-за компаний-реселлеров подтверждает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. При этом, по его словам, если исключить таких реселлеров из реестра, их работа «потеряет смысл»: «Это переориентирует потоки клиентов в сторону компаний в реестре, обладающих подтвержденным оборудованием, что фактически уничтожит рынок реселлинга»,— объясняет господин Цаплин.

Впрочем, в РТК-ЦОД (входит в «Ростелеком») считают, что исключение продавца услуг из реестра — полезное уточнение в законе. По словам директора компании по взаимодействию с органами государственной власти Дмитрия Панышева, в РТК-ЦОД сталкивались с обозначенной сенатором коллизией в работе с ГИС. «Поэтому мы поддерживаем внесение доработок»,— отметил он.

Филипп Крупанин