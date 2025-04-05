Штормовой ветер привел к отключениям электричества в четырех регионах Сибири

Из-за штормового ветра зафиксированы массовые отключения электроэнергии в Хакасии, шести районах Кемеровского края, пяти районах Алтайского края и трех районах Новосибирской области. «Россети Сибирь» ввела особый режим работы в Кузбассе, на Алтае и в Хакасии.

По данным компании, в Кузбассе из-за ветра, снега и дождя повреждены электросетевые объекты в Тисульском, Гурьевском, Ленинск-Кузнецком и Кемеровском районах, а также в Новокузнецке и Новокузнецком районе. На Алтае сетевики работают в Краснощековском, Солонешенском, Чарышском, Алтайском районах и пригороде Барнаула. В Хакасии местный филиал «Хакасэнерго» переведен в особый режим работы. «Россети Новосибирск» устраняет проблемы с подачей электричества в Тогучинском, Черепановском и Коченевском районах области.

В Красноярском крае и Тыве действует режим повышенной готовности. В Усть-Абаканском районе Хакасии ввели режим ЧС. Его глава Елена Егорова рассказала, что зафиксированы повреждения зданий, домовладений, имущества. Информации о пострадавших пока нет.