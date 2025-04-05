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Жилые дома горят в красноярском селе

Шесть жилых и нежилых домов горят в селе Каптырево. С огнем борются сотрудники главного управления МЧС по Красноярскому краю.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на площади 1,5 тыс. кв. м. «Тушение осложняет сильный ветер, который разносит искры и горящую траву»,— отметили в краевом главке МЧС.

Каптырево находится в Шушенском районе Красноярского края. Там проживает около 1,8 тыс. человек. «В Шушенском районе объявлен сбор личного состава полиции. Наружными нарядами обеспечивается охрана общественного порядка»,— сообщили в главном управлении МВД по региону.

Валерий Лавский

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