Евгений Куйвашев участвует в следственных действиях

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили несколько источников «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следственные действия с господином Куйвашевым проводятся уже несколько дней, сначала в Москве, затем в Екатеринбурге. Его процессуальный статус неизвестен, по данным источников «Ъ», может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.

Напомним, Евгений Куйвашев ушел с поста губернатора Свердловской области 26 марта, врио главы региона был назначен Денис Паслер. О причинах отставки не сообщалось, господин Куйвашев возглавлял регион 12 лет.

Анна Капустина