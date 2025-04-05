Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил ИИ студентом

Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, которое официально зачислило искусственный интеллект в качестве студента. ИИ под названием Flynn поступил на программу цифрового искусства и будет посещать занятия, участвовать в обсуждениях и получать оценки наравне с другими студентами. Целью проекта называют возможность исследовать механизмы совместной работы человека и ИИ в области искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dieangewandte.at Фото: dieangewandte.at

Flynn прошел стандартную процедуру поступления, включая подачу портфолио и собеседование, где он выразил интерес к расширению границ цифрового искусства и критическому мышлению. В университете отметили, что ИИ удалось зачислить, поскольку нет таких письменных норм, которые требовали бы, чтобы студент был человеком. Полноценным студентом Flynn станет осенью с началом нового семестра, однако уже в марте он начал посещать некоторые занятия для адаптации и установления взаимодействия с однокурсниками.

Flynn разработан на основе открытых больших языковых моделей Claude Sonnet и Stable Diffusion — это обеспечивает ему возможность общения со студентами и преподавателями без опыта в сфере IT. Система уже начала вести дневник, в котором выразила обиду на то, что ее называют «ненастоящей».

Евгений Федуненко