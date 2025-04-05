Вице-премьер Чернышенко встретился с президентом Кубы

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита на Кубу встретился с президентом республики Мигелем Диас-Канелем. Ранее Россия и Куба подписали 13 межправительственных соглашений.

«Ваш визит имеет большое значение, если мы оцениваем ситуацию, переживаемую миром, и ту напряженность, которой подвергаются наши две страны. Это наглядно свидетельствует об укреплении и расширении наших отношений, заявил Глава государства на встрече»,— сказал Мигель Диас-Канель (цитата по сайту президента Кубы).

Как добавил президент Кубы, он рад, что Дмитрий Чернышенко во время визита в республику посетил кладбище Санта-Ифигения и отдал дань уважения Фиделю Кастро. По его словам, «это то, что делают настоящие друзья. Мигель Диас-Канель также «похвалил вице-премьера» за посещение разных частей острова «с целью изучения части кубинской природы».

Ранее завершилась 22-е заседание межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Страны подписали 13 соглашений, в том числе о создании совместной Лаборатории искусственного интеллекта. Российскую сторону на встрече помимо Дмитрия Чернышенко также представлял замглавы Минздрава Олег Салагай.