Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве

Россия и Куба подписали 13 соглашений по итогам 22-го заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Визит в республику был приурочен к 65-летию двусторонних дипломатических отношений между странами.

На заседании замминистра здравоохранения России Олег Салагай и первый замминистра здравоохранения Кубы Таниа Маргарита Крус Эрнанадес договорились о сотрудничестве стран в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки и о создании совместной Лаборатории искусственного интеллекта. После вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и заместитель премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис подписали заключительный акт заседания.

Вчера, 3 апреля, господин Чернышенко заявил, что РФ будет добиваться снятия с Кубы статуса спонсора терроризма. В этот список страну внес президент США Дональд Трамп после вступления в должность в январе.

Объем двусторонней торговли между РФ и Кубой составляет около $250 млн в год. К основным экспортным российским товарам относится транспортное и энергетическое оборудование, а к кубинским — сахар, фрукты и ром. В 2023 году Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Она предполагает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах.

Екатерина Отрашкевич