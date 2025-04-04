Минобороны сообщило об ударе по месту совещания командиров ВСУ в Кривом Роге

Пресс-служба Минобороны России сообщила вечером 4 апреля, что в 18:49 мск «ракетой в фугасном снаряжении» был нанесен удар по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ с западными инструкторами.

«В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Украинские власти сообщают, что в результате удара погибли 16 человек, 40 пострадали. Воздушную тревогу в городе объявили за несколько секунд до взрыва.

В Минобороны напомнили, что российская армия не наносит удары по гражданской инфраструктуре.

Екатерина Отрашкевич