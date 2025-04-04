Умер рэпер Паша Техник
Российский рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) умер в больнице в Таиланде. Об этом сообщил проект «Выжившие», который занимался сбором средств на лечение рэпера. Смерть артиста подтвердила бывшая жена Паши Техника Карина Мельничук. Паше Технику было 40 лет.
Паша Техник (Павел Ивлев)
Фото: @techniquepashalive
«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю»,— написала Карина Мельничук в Telegram-канале.
27 марта близкие Паши Техника сообщили, что его ввели в искусственную кому в больнице на Пхукете. По какой причине рэпер был госпитализирован в тяжелом состоянии — неизвестно. Карина Мельничук публиковала переписку с менеджером, в которой тот заявлял, что Паша Техник «выпил сироп или что-то там». Сама Мельничук говорила, что рэпера «накормили наркотой».
По прилету в Таиланд Мельничук сообщала, что у рэпера 100-процентное поражение легких. Причиной такого состояния она называла лечение не теми антибиотиками. 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. Проект «Выжившие» сообщал, что врачи его реанимировали, но предложили отключить его от аппаратов.
Паша Техник — один из основателей рэп-группы Kunteynir. В 2016 году Kunteynir выпустил свой последний альбом «Последняя запись», после чего группа распалась. На следующий год рэпер выпустил сольный альбом «Статистика гуся» и два видеоклипа на песни «Гречка» и «Нужен Xanax». В 2022 году у рэпера вышел альбом «Кипятильник», в ноябре 2023 года — альбом «Что-то с чем-то». На «Яндекс. Музыке» у Паши Техника — более 1,1 млн прослушиваний. Клип на песню «Передай» с его участием набрал почти 18 млн просмотров на YouTube.