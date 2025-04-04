Умер рэпер Паша Техник

Российский рэп-исполнитель Паша Техник (Павел Ивлев) умер в больнице в Таиланде. Об этом сообщил проект «Выжившие», который занимался сбором средств на лечение рэпера. Смерть артиста подтвердила бывшая жена Паши Техника Карина Мельничук. Паше Технику было 40 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паша Техник (Павел Ивлев)

Фото: @techniquepashalive Паша Техник (Павел Ивлев)

Фото: @techniquepashalive

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю»,— написала Карина Мельничук в Telegram-канале.

27 марта близкие Паши Техника сообщили, что его ввели в искусственную кому в больнице на Пхукете. По какой причине рэпер был госпитализирован в тяжелом состоянии — неизвестно. Карина Мельничук публиковала переписку с менеджером, в которой тот заявлял, что Паша Техник «выпил сироп или что-то там». Сама Мельничук говорила, что рэпера «накормили наркотой».

По прилету в Таиланд Мельничук сообщала, что у рэпера 100-процентное поражение легких. Причиной такого состояния она называла лечение не теми антибиотиками. 4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. Проект «Выжившие» сообщал, что врачи его реанимировали, но предложили отключить его от аппаратов.

Паша Техник — один из основателей рэп-группы Kunteynir. В 2016 году Kunteynir выпустил свой последний альбом «Последняя запись», после чего группа распалась. На следующий год рэпер выпустил сольный альбом «Статистика гуся» и два видеоклипа на песни «Гречка» и «Нужен Xanax». В 2022 году у рэпера вышел альбом «Кипятильник», в ноябре 2023 года — альбом «Что-то с чем-то». На «Яндекс. Музыке» у Паши Техника — более 1,1 млн прослушиваний. Клип на песню «Передай» с его участием набрал почти 18 млн просмотров на YouTube.

Полина Мотызлевская