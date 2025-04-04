Ювелиру вменили киллера

В Санкт-Петербурге с разницей в пару дней были арестованы предполагаемые заказчик и исполнитель убийства предпринимателя Эльчина Аликберова, которое было совершено 14 лет назад. Жертва была застрелена в парадной собственного дома в Выборгском районе. Киллером следствие считает Давида Осипова, а заказчиком — бизнесмена-ювелира Олега Гордиенко. Обоих правоохранители называют активными участниками криминального мира и сейчас проверяют на причастность к другим преступлениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие утверждает, что Осипов и Гордиенко связаны с криминальными кругами Петербурга и Ленинградской области и могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Следствие утверждает, что Осипов и Гордиенко связаны с криминальными кругами Петербурга и Ленинградской области и могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В материалах дела говорится, что вечером 15 февраля 2011 года Осипов, действуя по указанию Гордиенко, а также неустановленных на данный момент лиц, совершил убийство 45-летнего уроженца Азербайджана Эльчина Аликберова, когда тот зашел в подъезд своего дома на улице Композиторов, 29. Бизнесмена застрелили в голову из пистолета Макарова. «Злоумышленник, получив заказ на убийство местного предпринимателя, 15 февраля 2011 года ожидал его в парадной дома на улице Композиторов, где произвел в него три выстрела в голову и грудь. От полученных повреждений мужчина скончался»,— сообщили в ГСУ Следственного комитета России по региону.

По данным правоохранительных органов, на месте нашли гильзы калибра 9 мм. Подозреваемый был задержан 3 апреля, в тот же день ему было предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное по найму из корыстных побуждений» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По информации объединенной пресс-службы судов, Давид Осипов вину не признал, как и его предполагаемый заказчик — Олег Гордиенко.

Последний был задержан силовиками 1 апреля. Ему вменили организацию убийства по найму (ч. 3 ст. 33 — ч. 2 ст. 105 УК РФ). Заседания по фигурантам проходили в эти дни в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Оба подозреваемых просили о домашнем аресте, однако суд избрал меру пресечения в виде СИЗО.

Кроме того, следствие утверждает, что Осипов и Гордиенко связаны с криминальными кругами Петербурга и Ленинградской области и могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

По данным СМИ, погибший предприниматель Эльчин Аликберов был совладельцем фирм «Цветочный рай» и «Алмаз». Он занимался торговлей фруктами и овощами.

За годы расследования рассматривались различные версии убийства, включая возможные долги бизнесмена, связанные с его увлечением азартными играми. Однако полная картина преступления до сих пор не раскрыта.

53-летний Олег Гордиенко также занимался коммерческой деятельностью. Интересно, что Гордиенко — довольно известная фигура: в прошлом он баллотировался в муниципальные депутаты, руководил торговой компанией, а сейчас владеет ювелирным производством с годовым оборотом 34 млн рублей.

Андрей Кучеров