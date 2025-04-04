«Салават Юлаев» вернул преимущество в серии play-off КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на своем льду обыграл новосибирскую «Сибирь» (5:2) в пятом матче первого раунда серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии до четырех побед — 3:2.

В составе уфимцев оформил хет-трик Шелдон Ремпал (20, 39 и 50 минуты). Также заброшенными шайбами отметились Деннис Ян (52) и Джош Ливо (59). У «Сибири» голы забили Энди Андреофф (6) и Тэйлор Бек (57).

Шестой матч серии пройдет 6 апреля в Новосибирске.