Потребительская уверенность в США упала до рекордного низкого уровня за 12 лет

Сегодня, 25 марта, в США были опубликованы данные об уровне потребительской уверенности в марте. Основной индекс сократился по сравнению с февралем на 7,2 пункта и составил 92,9 пункта. Это стало минимальным показателем с января 2021 года и меньше прогнозов аналитиков, ожидавших показатель на уровне 94 пунктов.

При этом индекс краткосрочных потребительских ожиданий по уровню доходов, рынку труда и условиям для ведения бизнеса упал еще ниже — на 7,7 по сравнению с февралем, до 65,2 пунктов. Уже в феврале этот показатель был ниже отметки в 80 пунктов, которая означает рецессионные настроения потребителей, а теперь он достиг минимального значения за последние 12 лет.

«Одним из наиболее значительных изменений, которые мы отмечаем, является резкое снижение потребительских ожиданий в финансовой сфере,— заявила Елена Шулятьева, старший экономист Conference Board, некоммерческой деловой ассоциации, которая составляет индекс потребительской уверенности в США.— Похоже, что вся эта неопределенность, которая сейчас царит вокруг ближайшего развития ситуации в экономике, начала отражаться на том, как ее оценивают сами потребители». В отчете Conference Board также говорится, что впервые с 2023 года американские потребители стали негативно оценивать перспективы фондового рынка США — лишь 37% ожидают, что акции будут расти в ближайшие пять лет.

Евгений Хвостик