В Тамбовской области назначили прокуроров в трех районах

Приказами генпрокурора РФ в трех районах Тамбовской области назначили прокуроров. Речь идет об Уваровском, Мордовском и Сосновском районах. Это следует из сообщений ведомства.

Уваровским межрайонным прокурором на пять лет назначили старшего советника юстиции Николая Овсянникова. Господин Овсянников родился в декабре 1973 года в Новгороде. В 1998 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция». В прокуратуре работает с 1998 года: занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Моршанска, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью, прокурора Гавриловского района, а с 2015 года работал прокурором Мордовского района.

Мордовским прокурором был назначен на пять лет старший советник юстиции Денис Акаемов. Он родился в декабре 1980 года в Тамбовской области. В 2002 году окончил Тамбовский технический госуниверситет по специальности «Юриспруденция». С 2002 года занимал посты заместителя прокурора Мучкапского района, заместителя Уваровского межрайонного прокурора и прокурора Инжавинского района Тамбовской области. С 2020 работал Уваровским межрайонным прокурором.

Прокурором Сосновского района на пять лет назначили старшего советника юстиции Елену Крыкову. С 2020 года эту должность занимал Андрей Пчелинцев. Госпожа Крыкова родилась в июне 1976 года в Тамбовской области, закончила в 1997 году Саратовскую госакадемию права по специальности «Юриспруденция». С 1997 года работала следователем, помощником прокурора и заместителем прокурора Мордовского района, а с 2020 занимала пост прокурора Ржаксинского района области.

Накануне стало известно, что на на пост Рассказовского межрайонного прокурора Тамбовской области на пять лет был назначен советник юстиции Андрей Ельцов. С 2021 года эту должность занимал Альберт Новиков, который теперь возглавит прокуратуру Уметского района.

Егор Якимов