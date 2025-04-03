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Андрей Ельцов назначен Рассказовским межрайонным прокурором

Приказом генпрокурора России на должность Рассказовского межрайонного прокурора Тамбовской области сроком на пять лет назначен советник юстиции Андрей Ельцов, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее эту должность с 2021 года занимал Альберт Новиков, который теперь возглавит прокуратуру Уметского района.

Андрей Ельцов родился в марте 1985 года в Знаменке, Знаменского района Тамбовской области. В 2007 году окончил Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина по специальности «юриспруденция».

С 2008 года господин Ельцов работает в прокуратуре. Занимал различные должности, включая должности помощника и заместителя прокурора Ленинского района Тамбова, а также прокурора Знаменского района. С 2023 года возглавлял прокуратуру Уметского района.

2 апреля стало известно, что советник юстиции Александр Хохлов назначен на должность прокурора Терновского района Воронежской области.

Ульяна Ларионова