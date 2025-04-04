«Нижфарм» не получал уведомлений о передаче во временное управление «Фармирусу»

Компания «Нижфарм» прокомментировала передачу 100% ее акций во временное управление российской компании «Фармирус». Указ об этом сегодня, 4 апреля, подписал президент России Владимир Путин. В компании рассказали «Ъ», что пока не получали официальных уведомлений по этому вопросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Мы в любых обстоятельствах следовали своей миссии заботиться о здоровье людей в качестве надежного партнера и не прекращали работу на территории Российской Федерации»,— говорится в сообщении компании.

АО «Нижфарм» принадлежит люксембургской Nidda Lynx. С 2004 года компания была «дочкой» немецкой Stada в России. В 2023 году российский бизнес был выделен из группы Stada. Гендиректор «Нижфарма» Оксана Позднякова говорила «Ъ-Здравоохранение», что компании оставались в одной группе, с точки зрения акционеров, но из статуса российской «дочки» «Нижфарм» перешел в категорию партнера Stada.

ООО «Фармирус», по данным СПАРК, зарегистрировано в Москве в 2020 году. Основной вид деятельности — торговля фармацевтической продукцией. Руководитель и бенефициар — Анна Залогина. Выручка компании в 2024 году была на уровне 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 18,1 млн руб.

Виктория Колганова