«Пятый сезон Media Basket — это новая глава»

В эти выходные стартует пятый сезон турнира «Лига Ставок Media Basket». Он будет проходить в Международном центре бокса в Лужниках с 5 апреля по 18 мая. Финал планируется провести на «ЦСКА Арене». Что ждать поклонникам баскетбола от турнира в этом году? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с вице-президентом «Лиги Ставок» Ратмиром Ронами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

— Мне кажется, что Media Basket будет интересен не только поклонникам баскетбола, потому что мы в последнее время говорим, что спорт — это индустрия развлечений. Но зачастую дальше разговоров дело не идет. А Media Basket — не просто спортивный турнир, а действительно настоящее, крутое шоу. Там будет много звезд как среди гостей, так и среди участников. Я знаю, что и в прошлом году желающих попасть на Media Basket было очень много, не все смогли пробиться на гранд-финал. В этом сезоне ажиотаж сохраняется?

— В этом сезоне он не только сохраняется, но и увеличивается. Пятый сезон стал рекордным по количеству заявок на драфт-комбайн. Мы понимаем, что спортсмены, профессиональные игроки хотят поучаствовать в этом соревновании. Пятый сезон — это не просто продолжение нашего баскетбольного тура, а новый этап, новая глава, это интереснейшее событие, кульминация которого произойдет на «ЦСКА Арене». Очень советую заранее озаботиться покупкой билетов, потому что в этом году они разлетаются как горячие пирожки — в течение часа после выставления на продажу.

— Звезд будет невероятное количество. И я вообще редко встречал такое, чтобы музыканты посвящали турниру или своей команде песни, но в этот раз рэпер Гуф выдал трек, который стал хитом как раз перед стартом Media Basket. Я кусочек, чтобы не быть голословным, давайте послушаем. И я так понимаю, будет много команд, будет Андрей Кириленко — известный наш баскетболист, Тимофей Мозгов. Расскажите о них подробнее.

— Также будет команда рэпера Macan. Действительно, в этом году к нам присоединился Алексей Долматов, очень известный рэп-исполнитель, которому мы очень рады. Он будет выступать с командой Lugang. И мы уверены, что это будет интересная баталия. Также есть команда рэпера Macan, суперпопулярная, суперизвестная — Sky Club. И мы уверены, что количество медийных персон в этом году будет зашкаливающим. Мы рады, что наши труды и старания привлекают в этот красивый спорт не только профессиональных спортсменов, но и медийных людей, тех, кто еще только открывает для себя баскетбол, тех, кто просто хочет провести как-то красиво свой вечер. Для нас это большой успех, потому что мы всегда искали возможность, как популяризировать классические виды спорта. И вроде как нашли инструмент и будем дальше его развивать. И трек Гуфа стал для нас большим сюрпризом и большим достижением, потому что до этого такого никто никогда не делал. И вот у нас получилось произвести фурор еще и в музыке.

— Чего в Media Basket больше — спорта или все-таки шоу? Я напомню, что там три на три играют.

— Это очень большая комбинация, симбиоз. Баскетбол — это красивый спорт, и он очень хорошо вовлекает. И в то же время это шоу, очень красивые визуальные эффекты, музыка, классная организация самого мероприятия. Поэтому я бы не разделял эти два понятия. Все-таки даже большие профессиональные спортивные события должны больше давать шоу-формата и привлекать людей, которые хотят провести именно в таком формате свой вечер. Для нас это важно, потому что именно это поможет развить спорт, привлечь больше молодежи, создать новых кумиров, продвинуть наших спортсменов. И многие дети, которые приходят на эти спортивные мероприятия, влюбляются в спорт. Я видел, как они уходили с баскетбольными мячами, увлекались и погружались в этот спорт. И дальше они вполне могут выбрать спортивное будущее. Для нас это важно, потому что привлечь обратно в спорт подрастающее поколение и тех, кто уже подрос, — это большое и сложное достижение и хорошая задача.

— Насколько стало дороже проводить такого уровня турниры в столице?

— Конечно же, это всегда некоторое увеличение бюджета, но мы стараемся и фокусируемся на том, чтобы сохранить максимальную эффективность и результативность. Наши мероприятия становятся все более и более популярными, привлекаются новые спонсоры, привлекаются новые люди, звезды и спортсмены. И мы стараемся на мероприятии все сделать интереснее и масштабнее и удивлять с каждым сезоном, но и сохранять определенную адекватность и результативность в финансовом плане.