В арбитраже Сингапура 91% дел оказались международными

Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) опубликовал статистику за 2024 год. За этот период было зарегистрировано 625 новых дел на общую сумму $11,86 млрд, из них 585 споров администрировались непосредственно SIAC, а по 40 были назначены арбитры для арбитражей ad hoc (для рассмотрения конкретного дела). Средняя цена иска составила $31,5 млн, а самый крупный спор достиг $2,58 млрд. При этом споры по контрактам, заключенным за последние три года, составили 39,1% от новых споров. Всего в 2024 году арбитраж вынес 167 решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Goldman / AP Фото: David Goldman / AP

Абсолютное большинство (91%) дел носит международный характер. В делах SIAC участвовали стороны из 72 юрисдикций. Наибольшее представительство зафиксировано у лиц из Южной Кореи (295), Китая (227), Индии (183), Гонконга (129) и США (128). Россия отметилась участием в 25 делах, выступая в качестве истца в 5 случаях и в качестве ответчика — в 20. Среди категорий дел лидируют торговые споры (29%), за ними идут коммерческие (19%), корпоративные (12%), морские (11%), строительные (11%), 18% приходятся на дела, вытекающие из других правоотношений.

За 2024 год было назначено 385 арбитров, большинство которых — из Сингапура (120), Великобритании (90), Индии (31), Австралии (25) и США (23). Доля женщин-арбитров, назначенных SIAC, составила 35%. Отводов арбитрам за прошлый год заявлено всего два, один из которых был удовлетворен. Также Сингапурский арбитраж активно использовал чрезвычайных арбитров и ускоренную процедуру разбирательства. Так, были удовлетворены все запросы (21) о чрезвычайном арбитре и 66 из 143 запросов на ускоренную процедуру.

Наиболее часто в разбирательствах SIAC применялось право Сингапура (53,2%), на втором месте — право Великобритании (27,4%), на третьем — право Индии (5,3%). К правоотношениям сторон также применялась Конвенция ООН о договорах купли-продажи товаров 1980 года.

Диана Лисунова