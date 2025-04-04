Александровский машзавод увеличил убытки более чем в пять раз

АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно сервису Audit-it, выручка предприятия составила 844 млн руб., что на 6,8% меньше, чем годом ранее. При этом убыток организации вырос более чем в пять раз: со 103 млн до 575 млн руб. По состоянию на конец прошлого года совокупные активы компании составили 1,7 млрд руб., что выше показателя предыдущего периода на 1,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Александровский машиностроительный завод» Фото: сайт «Александровский машиностроительный завод»

Как пояснил «Ъ-Прикамье» руководитель АМЗ Артур Маркарян, отрицательная динамика финансовых показателей связана с тремя основными факторами. «Первый — сложности с трансграничными платежами. В прошлом году наблюдались задержки с поставкой комплектующих, что привело к смещению сроков выполнения заказов. Второй фактор — увеличение процентной и ключевой ставок, третий — индексация заработных плат сотрудникам»,— рассказал господин Маркарян. Он добавил также, что в 2025 году предприятие намерено качественно скорректировать показатели за счет увеличения объемов продаж.

ОАО «АМЗ» — один из старейших заводов России, с 1822 года специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Выпускает ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных сыпучих материалов, калийных, фосфатных и прочих удобрений, пищевой соли.