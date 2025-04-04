«Нижфарм» передан во временное управление российскому «Фармирусу»

Президент Владимир Путин передал 100% акций АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм») во временное управление российской компании «Фармирус». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Владельцем акций является люксембургская Nidda Lynx S.a r.l. Это структура фармацевтической группы Stada. В 2023 году «Нижфарм» покинул группу. ООО «Фармирус», согласно карточке компании, занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

Nidda Lynx S.A.R.L. стала владельцем 100% акций АО «Нижфарм» в ноябре 2023 года. Ранее компания принадлежала немецкой Stada Arzneimittel. В «Нижфарме» тогда сообщали, что это произошло в рамках внутренней реорганизации в Stada: Nidda Healthcare Holding GmbH была на конец 2022 года единственным акционером Stada Arzneimittel AG.

По данным СПРАК, АО «Нижфарм» зарегистрировано в 1994 году. Компания была создана на базе химико-фармацевтического завода №10, который был открыт еще в 1919 году. Позднее производственная площадка была переименована в Горьковский фармзавод. В 1994 году в результате приватизации завод был преобразован в ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм»). Stada приобрела АО «Нижфарм» в 2004 году.

По последним данным компании, ее продуктовый портфель включает более 120 продуктов, относящиеся к более чем 17 терапевтическим группам.

Подробнее о работе «Нижфарма» на российском рынке читайте в интервью «Ъ» директора ГК Оксаны Поздняковой.