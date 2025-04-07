Сибиряков ждет экстремальный забег «Битва титанов»

21 и 22 июня 2025 года в загородном комплексе «Березово» (Кемеровский муниципальный округ) стартует второй сезон экстремального забега «Битва титанов: шторм», инициатором и организатором которого выступает кемеровский «Азот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой КАО "Азот" Фото: Предоставлено пресс-службой КАО "Азот"

В 2024 году «Битва титанов» собрала более 2 000 участников и болельщиков со всей страны. Этим летом экстремальная встреча пройдет еще масштабнее. Участие в соревнованиях могут принять все желающие, независимо от опыта. Также приглашаются корпоративные команды.

Любителей экстремального спорта ждет уникальная трасса, на которой можно преодолеть дистанции протяженностью 3,5 км, 6,5 км и 11 км. Здесь каждый сможет проверить себя на силу и выносливость на таких препятствиях как рукоходы, горизонтальные сетки, бревна, вертикальные заборы, трамплины. Сложность добавят преграды из грязи и воды.

В 2025 году «Битва титанов: шторм» – это два дня адреналина и эмоций.

21 и 22 июня пройдут состязания в дисциплинах «Командный чемпионат», «Чемпионат в индивидуальном зачете», «Командный забег» на 3,5 км, 6,5 км и 11 км, «Масс-старт» на 3,5 км, 6,5 км и 11 км.

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Участников ждет захватывающее экстремальное приключение, а еще возможность побороться за главный приз битвы. 200 тысяч рублей получит команда, которая победит в «Командном чемпионате». В личном зачете чемпионата победитель заберет 50 тысяч рублей.

Больше подробностей о битве в официальном сообществе ВКонтакте

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