Банкир ответил за связь с МФО

В Омке вынесли приговор бывшему собственнику разорившегося банка «Сибэс» Анатолию Притуле и его знакомому Автандилу Сариеву, которые обвинялись в хищении у кредитной организации свыше 56 млн руб. По версии следствия, в 2015-2016 годах они якобы организовали незаконную выдачу займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, открывшую в банке кредитную линию. Анатолий Притула получил три года условно, Автандил Сариев, имеющий судимость за хищение средств Сбербанка — четыре с половиной года строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение дела о хищениях в банке «Сибэс» заняло у омского суда три года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Рассмотрение дела о хищениях в банке «Сибэс» заняло у омского суда три года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Уголовное дело о хищениях в банке «Сибэс» рассмотрел Центральный районный суд Омска. По итогам разбирательства, которое длилось с марта 2022 года, бывшего бенефициара и председателя совета директоров банка Анатолия Притулу приговорили к трем годам условно. Четыре с половиной года колонии строгого режима назначили знакомому банкира, Автандилу Сариеву. Ранее он был судим по делу группы мошенников, похитившей у Сбербанка более 150 млн руб., и в 2013 году вышел на свободу условно-досрочно. После оглашения приговора его взяли под стражу. Заявленный госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) гражданский иск удовлетворен в размере 56 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области. О том, будут ли стороны обжаловать приговор, пока неизвестно.

События, которые описаны в материалах дела, произошли с апреля 2015-го по май 2016 года. Собственник банка «Сибэс» Анатолий Притула и его приятель Автандил Сариев, по версии следствия, якобы договорились о незаконной выдаче займов через подконтрольную микрофинансовую организацию, открывшую в банке кредитную линию.

«Указанные лица убедили четырех знакомых взять в этой МФО несколько кредитов на общую сумму более 56 млн руб. Полученные денежные средства заемщики сразу отдали подсудимым, обещавшим в полном объеме погасить задолженность. В действительности указанной суммой сообщники распорядились по своему усмотрению, причинив банку ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

В отношении Анатолия Притулы и Автандила Сариева завели уголовное дело. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации незаконного получения кредита (ст. 33, ст. 176 УК РФ). По информации источников, банкир Притула вину признал частично, заявив, что им лишь допущены нарушения при оформлении кредитов. Автандил Сариев отрицал причастность к инкриминируемым ему преступлениям.

Банк «Сибэс» учрежден в Омске в 1989 году. В апреле 2017 года Банк России отозвал лицензию у кредитной организации, в июне того же года арбитражный суд Омской области признал КБ «Сибэс» банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ. По информации агентства, Анатолий Притула и еще восемь топ-менеджеров по заявлению АСВ были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1,7 млрд руб. Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.

Константин Воронов