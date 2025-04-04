Цена нефти Brent опустилась ниже $68 впервые с декабря 2021 года

Цена нефти марки Brent упала ниже $68 за баррель впервые со 2 декабря 2021 года. К 11:41, по данным Investing.com, цена июньских фьючерсов на Brent достигла $67,96 (–3,11%) и продолжает колебаться.

Одновременно с этим цена нефти марки WTI опустилась ниже $65 за баррель. В последний раз WTI была на этом уровне 11 сентября 2024 года. По состоянию на 11:35 цена на WTI упала до $64,70 за баррель (–3,36%).

Цена нефти Brent начала падать 3 апреля. Тогда она опустилась более чем на 5% — ниже $71 за баррель. По состоянию на 14:55 показатель составлял $70,55 за баррель. До этого ниже данной отметки цена Brent опускалась 18 марта. Динамику в том числе спровоцировали вчерашние заявления ОПЕК+ после переговоров восьми стран-участниц.

В ходе беседы принято решение ускорить снятие ограничений на добычу нефти и с мая увеличить объемы реализации на 411 тыс. баррелей в день. В частности, Россия и Саудовская Аравия объявили о планах увеличить добычу нефти в три раза больше плана.

Подробности — в материале «Ъ» «ОПЕК плюсует нефть».