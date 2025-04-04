Сальдо назвал сроки восстановления Каховской ГЭС

Восстановление Каховской гидроэлектростанции отложено до прекращения боевых действий. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Решение однозначно откладывается на послевоенное время. Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу»,— сказал глава региона агентству «РИА Новости». Он добавил, что восстановление энергообъекта — сложный и многогранный процесс, зависящий от множества факторов.

Губернатор отметил, что для начала специалистам будет необходимо дать полную оценку повреждениям, определить объем работ и правильно спланировать процесс восстановления. «Очевидно, что в условиях боевых действий обеспечение этих условий невозможно»,— сказал господин Сальдо. По предварительным оценкам экспертов, станция разрушена полностью и нуждается в полной перестройке. «Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение»,— заключил Владимир Сальдо.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Она была разрушена 6 июня 2023 года. Глава Херсонской области заявлял, что начать процесс восстановления ГЭС можно будет после того, как российская армия установит полный контроль над правобережьем Днепра.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».