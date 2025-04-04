Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сальдо назвал сроки восстановления Каховской ГЭС

Восстановление Каховской гидроэлектростанции отложено до прекращения боевых действий. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Решение однозначно откладывается на послевоенное время. Обещаю держать в курсе всех новостей по этому важному вопросу»,— сказал глава региона агентству «РИА Новости». Он добавил, что восстановление энергообъекта — сложный и многогранный процесс, зависящий от множества факторов.

Губернатор отметил, что для начала специалистам будет необходимо дать полную оценку повреждениям, определить объем работ и правильно спланировать процесс восстановления. «Очевидно, что в условиях боевых действий обеспечение этих условий невозможно»,— сказал господин Сальдо. По предварительным оценкам экспертов, станция разрушена полностью и нуждается в полной перестройке. «Технически это даже проще, чем чинить разрушенное сооружение»,— заключил Владимир Сальдо.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области. Она была разрушена 6 июня 2023 года. Глава Херсонской области заявлял, что начать процесс восстановления ГЭС можно будет после того, как российская армия установит полный контроль над правобережьем Днепра.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Новости компаний Все