В премиях поставили знак равенства

Премии должны быть для всех одинаковыми, такое разъяснение дал Первый кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев иск одной из сотрудниц компании. Ей не понравился размер выплат работодателя к 8 марта. Она получила меньше, чем другие, и юристы смогли доказать факт дискриминации. Что такое премия — право или обязанность собственника компании? И как решаются такие споры? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Ирина Б., сотруднице некоего научно-технического центра, к 8 марта выплатили премию в 12 тыс. руб., это около 10% от ее оклада. Некоторые же ее коллеги получили сразу по 100 тыс. руб. Это и стало подом для разбирательства. Суд первой инстанции, как пишет «Российская газета», отказал в удовлетворении иска, указав, что выплаты к празднику — право, а не обязанность работодателя. А апелляция не согласилась и постановила: гендиректор назначил сумму вознаграждения произвольно, нарушив принцип равенства, и теперь должен доплатить сотруднице разницу в размере одного должностного оклада и еще 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Но этот прецедент не значит, что все обиженные работники сейчас станут обращаться в суд, считает директор департамента трудового права компании Superjob Александр Южалин: «Работодатель снизил размер премии, по сути, не имея на то оснований. То есть он предусмотрел, что выплаты получают все работники к какому-то празднику. Все, он это условие должен выполнить. Если руководителю было бы важно иметь возможность снижать премию или вообще ее не выплачивать из-за дисциплинарных проступков, например, то он мог бы это сделать, если бы это было предусмотрено локальным актом или условиями трудового договора».

Премии и другие стимулирующие выплаты не носят гарантированный по закону характер, говорят юристы. Работодатели сами определят, кому, сколько и за что платить. Но суды, как выясняется, по-разному трактуют формулировки локальных нормативных актов, как, собственно, и представители бизнеса. Премии должны быть одинаковыми, только если это командная работа, уверен президент ГК Favorit Motors Владимир Попов:

«Размер выплат у сотрудников отличается. Но если это совершенно однотипная работа в рамках бригады, все трудились одинаково, а кому-то заплатили премию меньше, то, на мой взгляд, это неправильно.

В какой-то степени подобное демотивирует тех людей, у которых ее сумма оказалась меньше. Речь идет о бригаде единого подряда или сделке при однотипных работах и одинаково потраченном времени. Вот в этом случае, конечно, надо платить всем поровну».

Суды, как правило, встают на сторону сотрудников, когда на кону разовые премии, не связанные с KPI. Подобное дело пять лет назад рассматривал Верховный суд республики Коми и тоже решил, что у работодателя нет оснований снижать кому-то вознаграждение, если оно не привязано к результатам работы. То есть получается, что если платить премию ко дню рождения компании, праздникам или за выслугу лет, то всем одинаково. По сути, это подарок, не привязанный к результату. Но это не всегда работает, заметила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «У нас хорошо действуют нематериальные поощрения. Например, на майских праздниках у сотрудников, которые отличились в этом квартале, будет прекрасная поездка на курорты Кавказа, с билетами, перелетами такого уровня, который вряд ли они себе бы сами купили.

Я за лозунг "От каждого по способностям, каждому по труду". Что касается того, что в конкретной компании известно, кто сколько получает, то это, честно говоря, вопрос к кадровикам и службе безопасности. В данном случае сотрудницу же кто-то подготовил, кто-то накрутил, то есть это целая запланированная акция. Я думаю, что это часть какого-то потребительского отношения к компании».

Бизнес все чаще использует термин «потребительский терроризм», а юристы говорят, что сотрудники просто научились отстаивать свои права. Один из последних примеров — работник отсудил у компании 350 тыс. руб. годовой премии уже после увольнения. Ответчик не смог объяснить, почему лишил его 13-й зарплаты. А увольнение по закону — не повод удержать премию за отработанный период.

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Аэлита Курмукова