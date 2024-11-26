Глава Удмуртии про отмену салютов на НГ: «Сейчас не время для пышных торжеств»

В Удмуртии отменили салюты и фейерверки в честь празднования Нового года. Об этом глава региона Александр Бречалов сообщил сегодня на сессии Госсовета УР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Празднование — это тепло и забота. Сейчас не время для пышных торжеств. Мы отказались от салютов и фейерверков»,— сказал господин Бречалов.

Он попросил жителей республики отнестись к принятому решению с пониманием, депутатов — быть внимательнее к семьям участников СВО. «Салюты оставим до победы»,— добавил глава региона.